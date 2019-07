Prezydent Rzeszowa zrezygnował z członkostwa w SLD





Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zrezygnował z członkostwa w SLD. W piśmie do przewodniczącego Rady Miejskiej Sojuszu wyjaśnił, że powodem są rozbieżności stanowisk w funkcjonowaniu miasta.

- W związku z rozbieżnością stanowisk w funkcjonowaniu miasta, składam z dniem 01.07.2019 r. rezygnację z członkostwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej" – napisał Ferenc w piśmie skierowanym do Jerzego Filipka, przewodniczącego Rady Miejskiej SLD.

Podziękował jednocześnie "wszystkim szeregowym działaczom SLD za wkład w rozwój naszego miasta".

Uchylony zakaz

Na początku czerwca prezydent Rzeszowa poinformował o zakazie organizacji Marszu Równości. Jego rzecznik Maciej Chłodnicki wyjaśniał wówczas, że na taką decyzję wpłynęły względy bezpieczeństwa. Z tych samych względów prezydent nie zezwolił też na 29 kontrmanifestacji, które zaplanowano na ten sam dzień – 22 czerwca br.

Od decyzji prezydenta Rzeszowa zakazującej manifestacji odwołali się do sądu organizatorzy, m.in. Marszu Równości. Do tego odwołania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar - w piśmie procesowym skierowanym do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniósł o uchylenie decyzji o zakazie manifestacji. Uchylenia zakazu chcieli także przedstawiciele kilku kontrmanifestacji.

Sąd zgodził się z argumentacją zaskarżających, w tym tą dotyczącą wolności zgromadzeń - prawa zagwarantowanego Konstytucją RP, i w całości uchylił zaskarżoną decyzję prezydenta o zakazie. Manifestacje odbyły się w Rzeszowie 22 czerwca.

Wybory bez poparcia partii

Zakaz organizowania manifestacji, w tym Marszu Równości nie spodobał się działaczom SLD.

Rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska odnosząc się do zakazu Marszu Równości w Rzeszowie powiedziała przed warszawską Paradą Równości, że Sojusz na pewno nie udzieli Ferencowi poparcia w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki poproszony wówczas o komentarz odpowiedział, że "póki co, nie ma co komentować, bo prezydent w ogóle nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie startować w wyborach parlamentarnych czy nie".

W ostatnich wyborach samorządowych Tadeusz Ferenc wygrał w pierwszej turze uzyskując 63,76 proc. poparcia. Po raz piąty został prezydentem Rzeszowa, którym rządzi od 2002 r.