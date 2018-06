Szukali zgubionych kluczy, znaleźli kilkanaście sztuk broni





Foto: Małopolska Komenda Policji | Video: Google Earth W domu 81-latka policjanci znaleźli istny arsenał (wideo bez dźwięku)

Kilkanaście sztuk broni, amunicję i lufy z komorami zamkowymi znaleźli w mieszkaniu 81-letniego mieszkańca Żabna (Małopolska) policjanci, którzy pomagali gospodarzowi szukać zaginionych kluczy – poinformował oficer prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek.

Strażacy gasili płonący garaż, on próbował tam wejść. Miał coś do ukrycia Strażacy... czytaj dalej » Policjanci z Żabna i strażacy z OSP interweniowali w sprawie zgłoszenia sąsiada, że z jednego z mieszkań ulatnia się gaz. Właściciel mieszkania przebywał w piwnicy. Okazało się, że zgubił klucz do mieszkania i nie może się do niego dostać.

Po uzyskaniu jego zgody funkcjonariusze otworzyli mieszkanie siłowo i zabezpieczyli butlę gazową.

"Musi się liczyć z konsekwencjami"

Pomagając następnie właścicielowi odnaleźć zaginione klucze, policjanci i strażacy natknęli się na kilkanaście nielegalnych sztuk broni, amunicję i lufy z komorami zamkowymi. Broń została zabezpieczona. Na jej temat wypowie się biegły.

- Właściciel arsenału musi liczyć się z konsekwencjami nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Jest to przestępstwo określone w art. 263 kk, za naruszenie którego grozi do 8 lat pozbawienia wolności – poinformował Klimek.