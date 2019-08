385 tysięcy złotych dla sześcioraczków z Tylmanowej. Na nianie i opiekę

Ponad 385 tysięcy złotych – taka kwotę otrzymają od samorządu województwa małopolskiego rodzice sześcioraczków z Tylmanowej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wynajęcie niań i opiekę nad dziećmi. Wcześniej województwo przekazało rodzicom 100 tysięcy złotych.

Decyzje o przekazaniu kolejnych pieniędzy podjął w poniedziałek podczas sesji małopolski sejmik. Pieniądze te pochodzą z budżetu województwa.

- Każdy, kto ma dzieci, wie, że wychowanie pociech, a potem ich wykształcenie to studnia bez dna. Codzienne zakupy pochłaniają ogromne środki przy jednym czy dwójce dzieci, a co dopiero przy szóstce. Przy takiej gromadce potrzebna jest każda para rąk i oczywiście duże środki finansowe. Cieszę się, że przekazując te ponad 385 tys. zł jesteśmy w stanie wesprzeć małopolską rodzinę – powiedział marszałek Małopolski Witold Kozłowski

"Pieniądze pozwolą na zatrudnienie trzech opiekunek w trybie całodobowym. (…) Dzięki temu rodzice będą mieć pewność, że każde z ich pociech ma zapewnioną profesjonalną opiekę, a to da im większy komfort i poczucie bezpieczeństwa dla całej rodziny" – czytamy na stronie malopolska.pl.

Pierwsze sześcioraczki

Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela to pierwsze w Polsce sześcioraczki. Przyszły na świat 20 maja w Krakowie. Do domu do Tylmanowej (Małopolska) wypisano już pięcioro rodzeństwa. Prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia dołączy do nich Malwina.

To kolejna pomoc finansowa dla rodziny z Tylmanowej. Wcześniej województwo małopolskie przekazało rodzicom 100 tys. zł.

Źródło: malopolska.pl Rodzice sześcioraczków dostali finansową pomoc od województwa