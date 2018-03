"Szedł torowiskiem, rozmawiał przez telefon". Potrącił go pociąg





67-letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pociąg w Libiążu (Małopolska). Jak podaje policja, poszkodowany szedł po torach, rozmawiając przez telefon i nie reagował na sygnały ostrzegawcze.

Do wypadku doszło około godziny ósmej rano. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Libiąż doszło do potrącenia pieszego przez pociąg towarowy jadący w stronę Chrzanowa – poinformowała Katarzyna Dąbkowska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Jak podaje policja, 67-latek szedł torowiskiem, rozmawiając przez telefon. - Maszynista trąbił, lecz pieszy zignorował sygnały i doszło do potrącenia – mówiła rzeczniczka. Skład był zbyt blisko, by udało się go zatrzymać.

Poszkodowany zginął na miejscu. Zgodnie z decyzja prokuratury jego ciało zostało zabezpieczone, zostanie przeprowadzona sekcja. Maszynista, który kierował pociągiem, był trzeźwy.

