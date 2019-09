"Kierowca ciężarówki mógł się przyczynić do wypadku". Prokuratura wszczęła śledztwo

Foto: tvn24 Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław

Wypadek na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, jedna jest...

02.09| Jedna osoba nie żyje, a jedna została ranna - to bilans wypadku do jakiego doszło w Miłkowie (Dolnośląskie). Mercedes kierowany przez obywatela Niemiec wpadł do rzeki. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada policja i prokuratura.

»