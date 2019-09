Bus zderzył się z ciężarówką. Wśród poszkodowanych 20 dzieci





W wypadku pod Nowym Sączem zostało poszkodowanych 26 osób, w tym 20 dzieci. Na miejsce udał się wojewoda małopolski - poinformował Krzysztof Krzemień, rzecznik prasowy powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie.

Do wypadku doszło w Świniarsku koło Nowego Sącza (Małopolska). Strażacy dostali zgłoszenie o 10.23. Bus przewożący m.in. dzieci, zderzył się z samochodem ciężarowym.

W zderzeniu poszkodowanych zostało 25 pasażerów i kierowca ciężarówki. Siedem osób jest w stanie ciężkim – poinformował Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej.

- Dwoje pacjentów w stanie ciężkim zostało przewiezionych śmigłowcem do Centrum Urazowego w Krakowie, jeden pacjent też w stanie ciężkim jest w szpitali św. Łukasza w Tarnowie - powiedział Krzysztof Krzemień, rzecznik prasowy powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie.

Kolejnych sześć osób zostało przewiezionych do szpitala w Nowym Sączu, dwie do Gorlic, a trzy do Brzeska.

Jak poinformował rzecznik powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie, na miejsce wypadku udał się wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Poszkodowani pasażerowie busa i kierowca ciężarówki

Rannych zostało 25 osób podróżujących busem relacji Nowy Sącz – Świniarsko, wśród pasażerów były m.in. dzieci wracające z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 20 z nich zostało poszkodowanych.

Poszkodowany jest także kierowca samochodu ciężarowego, który po zderzeniu zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Na miejscu są trzy helikoptera LPR, 12 zastępów straży pożarnej i karetki. W wypadku uczestniczył też samochód osobowy, ale dwie osoby nim jadące nie odniosły żadnych obrażeń.

Droga prowadząca przez Świniarsko jest zablokowana. Policja kieruje ruch na obwodnicę tej miejscowości.

Źródło: tvn24 W wypadku zostały poszkodowane dzieci