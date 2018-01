Na trzy miesiące Sąd Rejonowy w Nowym Sączu aresztował 21-latka, który przyznał się do wjechania po alkoholu w trzyosobową rodzinę. Dwoje 36-latków i ich 10-letni syn zginęli. Zatrzymane zostały jeszcze dwie osoby. Według mediów to 17-letni brat i matka podejrzanego.

- Zatrzymane zostały trzy osoby, są one spokrewnione. Z uwagi na dobro śledztwa nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat - mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Leszek Karp poproszony o potwierdzenie doniesień RMF FM.

Według stacji, po zdarzeniu na miejscu pojawił się 17-letni brat sprawcy. Miał pomóc bratu wyciągnąć z rowu samochód i ukryć go. Policjanci samochód znaleźli następnego dnia, w przydomowym garażu i zatrzymali 21-latka oraz 17-latka. Auto było przykryte folią. Jest uszkodzone. Ale czy właśnie ono wzięło udział w wypadku ustalą ponad wszelką wątpliwość biegli.

Jak donosi RMF FM, "w ukrywaniu prawdy braciom pomagała też ich matka", która także została zatrzymana. Kobieta - jak informuje prokuratura - nie usłyszała na razie żadnych zarzutów i nie wiadomo, czy jakiekolwiek usłyszy. Nie usłyszał ich też jej młodszy syn.

Szli chodnikiem, uderzył w nich samochód

Do tragicznego wypadku na drodze powiatowej w Świdniku (Małopolska) doszło w sobotę późnym wieczorem. Najpierw przy drodze znaleziono ciało 10-letniego chłopca. Jeden z przejeżdżających kierowców dostrzegł wystającą ze śniegu nogę. Zatrzymał się. Było już po 23, a droga powiatowa numer 1553 nie należy do najbardziej ruchliwych. Dlatego od wypadku do próby udzielenia pierwszej pomocy musiało minąć przynajmniej kilkanaście minut.

- Prawdopodobnie to właśnie kierowca, który wypatrzył 10-latka, pierwszy wezwał służby - mówi Anna Zbroja z zespołu prasowego policji. Pewności nie ma, bo zgłoszeń było znacznie więcej. Na poboczu zatrzymywali się kolejni kierowcy, pojawili się okoliczni mieszkańcy. Ktoś wypatrzył kolejne ciała.

- Leżały za płotem, bo siła uderzenia była tak duża, że ich za płot przerzuciło – opowiada jeden ze świadków. Niestety, ratownicy nie mieli już komu pomagać.

Jak ustaliła policja, 10-latek i jego rodzice szli chodnikiem w kierunku przystanku autobusowego. Wtedy uderzył w nich samochód. Kierowca uciekł. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach.

- Podejrzany przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Powiedział również, że był zbyt pijany, by pamiętać wypadek - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu Leszek Karp.

Podczas przesłuchania wyszło na jaw, że podejrzany i poszkodowani znali się.