Zakaz lotów nad Muzeum Auschwitz

Miejsce Pamięci Auschwitz jest najprawdopodobniej pierwszym muzeum na świecie, dla którego stworzono oficjalną strefę zakazu lotów – poinformowała placówka, która tłumaczy wprowadzenie takiego rozwiązania przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

- Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie autentycznej poobozowej przestrzeni oraz osób zwiedzających Miejsce Pamięci poprzez między innymi możliwość regulowania lotów dronami nad historycznym terenem odwiedzanym przez ponad dwa miliony ludzi rocznie – poinformował Paweł Sawicki z biura prasowego Muzeum.

Jak dodał, strefa "EP P20 Muzeum Auschwitz Birkenau" została oficjalnie wprowadzona rozporządzeniem ministra infrastruktury z 5 marca 2019. Weszło ono w życie 2 lipca.

Bezpieczeństwo zabytków i turystów

- Z roku na rok rośnie zainteresowanie lotami nad Miejscem Pamięci. Drony ułatwiają fotografowanie z nieba nawet osobom prywatnym. Zdarzało się, że kilka takich maszyn było używanych jednocześnie nad terenami poobozowymi bez naszej najmniejszej wiedzy. Rodziło to poważne pytania o bezpieczeństwo zarówno historycznych obiektów, jak i o bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie. Ważne jest również to, iż latający dron, w szczególności w pobliżu grup, zwyczajnie przeszkadza przewodnikom i odwiedzającym – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Muzeum Piotr Cywiński.

Podkreślił, że już kilka lat temu kierowana przez niego instytucja zaczęła wprowadzać ograniczenia dotyczące korzystania z dronów. Zgody na loty wydawane są niemal wyłącznie ekipom filmowym. Zwykle odbywają się one przed otwarciem lub po zamknięciu Muzeum.

- Dotychczas jednak nie mieliśmy narzędzi prawnych, by zapewniać wszystkim bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej znajdującej się nad historycznym poobozowym terenem. Obecnie się to zmieniło i – chyba jako pierwsze muzeum na świecie – mamy możliwość kontroli tego, co dzieje się nad głowami naszymi i osób odwiedzających – powiedział Cywiński.

Informacje o zasadach wykonywania lotów w nowej strefie oraz wymogach dla operatorów dronów Muzeum umieściło na stronie internetowej auschwitz.org/epp20.

Zagłada

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,15 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.