Mogli przemycić do Polski 500 obcokrajowców

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali 16 osób podejrzanych o udział w gangu przemycającym cudzoziemców. Według prowadzącej śledztwo prokuratury, członkowie grupy mieli zarobić na tym około 920 tysięcy euro.

Ruszył proces o przemyt uchodźców. Na ławie oskarżonych 15 osób Przed Sądem... czytaj dalej » W akcji zatrzymania brało udział ponad stu funkcjonariuszy Straży Granicznej i CBŚP. Wśród zatrzymanych jest 13 Polaków i troje obywateli Ukrainy.

Jak podała kom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP, zatrzymania to efekt ponad rocznego śledztwa. - Przeszukano kilkadziesiąt miejsc użytkowanych przez członków grupy. Czynności prowadzone były jednocześnie na terenie województwa: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego – poinformowała Jurkiewicz.

"Załatwiali dokumenty, reprezentowali"

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski obywateli Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu oraz Indii, a następnie legalizacją ich pobytu na terenie kraju. Przestępcy mogli przemycić przez granicę nawet 500 cudzoziemców.

- Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – poinformowała Dagmara Bielec-Janas z SG.

W mieszkaniach podejrzanych zabezpieczono prawie ćwierć miliona złotych w rożnej walucie, ale z ustaleń funkcjonariuszy i prokuratury wynika, że grupa mogła zyskać nawet 920 tysięcy euro.

16 zatrzymanych zostało doprowadzonych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku i tam usłyszeli zarzuty. - Są to zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – poinformował prok. Karol Borchólski z Działu Prasowego PK.

Prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec pięciu podejrzanych. - Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt na okres trzech miesięcy – podał prok. Borchólski.

Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem i zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo osiem osób musiało wpłacić poręczenia majątkowe w kwotach od 5 do 20 tysięcy złotych.

Podejrzanym grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.