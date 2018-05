Flisak spadł z tratwy podczas spływu Dunajcem





Foto: Horska Zachranna Sluzba | Video: Google Earth Na pomoc flisakowi ruszyli ratownicy ze Słowacji

Jeden z dwóch flisaków, którzy płynęli tratwą z turystami, nagle wpadł do wody. 46-latka uratowali ratownicy ze Słowacji.

Konie się spłoszyły, turysta spadł z wozu. Jest ranny W drodze nad... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na trasie spływu przełomem Dunajca w Pieninach. Tratwą płynęła grupa turystów i dwóch flisaków.

Jak informują służby, w pewnym momencie jeden z flisaków wpadł do wody. Nie potrafił sam wrócić na tratwę ani dopłynąć do brzegu. Na miejsce wypadku wezwano ratowników ze słowackiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ci mieli do tonącego najbliżej i asfaltową ścieżką rowerową wzdłuż rzeki dotarli do poszkodowanego.

Prawdopodobnie zasłabł

"Ratownicy pomogli dotrzeć na brzeg 46-letniemu flisakowi. Następnie został on samochodem przetransportowany na granicę i przekazany polskim służbom" - czytamy w komunikacie słowackich ratowników.

Flisak nie odniósł żadnych obrażeń.

- Prawdopodobnie mężczyzna zasłabł. Na miejsce od razu przybył inny flisak, który zastąpił go podczas spływu - mówi w rozmowie telefonicznej z tvn24.pl Dorota Garbacz z nowotarskiej policji.