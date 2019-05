Spacerował po centrum, wymachiwał bronią, pociągał za spust. "Pijany byłem"

Foto: Policja w Wadowicach Video: OTOZ Animals - Inspektorat Zielona Góra

Lubuskie: Ktoś skatował psa. Bił tępym narzędziem i strzelał...

12.02. | Ktoś go skopał i strzelał do niego. Znaleziono go w szopie w Siedlisku (woj. lubuskie). Leżał na ziemi, nie był w stanie się podnieść. Skomlał z bólu. Zabrano go do kliniki weterynaryjnej, ale niestety nie udało się go uratować. Teraz szukają jego oprawcy.

»