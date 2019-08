Na polu pszenicy leżał uszkodzony kabel energetyczny. Zginęła 12-letnia dziewczynka

Dwunastoletnia dziewczynka z Sobótki (woj. świętokrzyskie) wracała z mamą ze sklepu. Pies, z którym szły, wbiegł w pole pszenicy. A tam leżał uszkodzony kabel energetyczny. Dziewczynka zginęła. Okoliczności śmierci dziecka bada teraz prokuratura.

Było po 21, kiedy krzyk 33-letniej matki usłyszał jeden z sąsiadów.

- Od razu zrozumiał, że stało się coś złego. Wbiegł w pole pszenicy. Razem z przerażoną matką próbował ratować porażoną prądem dwunastoletnią dziewczynkę - opowiada w rozmowie z tvn24.pl podkom. Agata Frejlich z policji w Opatowie.

Na ratunek było jednak za późno. Dziewczynka zginęła na miejscu.

- Teraz już wiemy, że dziecko zostało porażone, bo leżał tam uszkodzony kabel energetyczny, który doprowadzał prąd do jednej z posesji - dodaje podkom Frejlich.

"Nie do uwierzenia"

Do awarii prawdopodobnie doszło kilka dni temu, podczas nawałnicy.

- Kable szły po słupach nad polem do chałupinki, która jest niezamieszkała od 40 lat - opowiada Elżbieta Opala, sołtys Sobótki.

W rozmowie z tvn24.pl opowiada, że do teraz trudno jej uwierzyć w to, co się stało.

- To było takie dobre dziecko. Wiem, że wtedy pomagała mamie. Obie wracały z zakupów. Szły razem z pieskiem obok pola, na którym doszło do tragedii - opowiada Opala.

W pewnym momencie - tę wersję potwierdza też policja - pies wbiegł na pole. A dziewczynka próbowała go złapać.

- To wszystko składa się w jakąś niewyobrażalną, upiorną całość. Koszmar - komentuje sołtys.

Było zgłoszenie?

Matka dziewczynki została przewieziona do szpitala. Chociaż nie miała obrażeń fizycznych, to kobieta jest w szoku. Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratury.

- Na tym etapie wszystko wskazuje, że zakład energetyczny nie wiedział o awarii, bo kable prowadziły tylko do opuszczonej posesji. Nie miał więc kto zaalarmować służb. Będziemy to jednak jeszcze weryfikowali - dodaje Agata Frejlich z opatowskiej policji.

Wśród mieszkańców Sobótki pojawiają się jednak komentarze, że o zerwanych kablach obok posesji zakład energetyczny był jednak poinformowany.

- Do mnie też dotarły te informacje. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dokładnie wyjaśnione - dodaje sołtys miejscowości.

Szok

Dwunastolatka miała pięcioro rodzeństwa.

- Była najstarsza. Pomagała rodzicom jak mogła. Ich najmłodsze dziecko ma cztery lata - mówią nam mieszkańcy miejscowości.

Rodzina nie była zamożna, ale - jak podkreśla sołtys Elżbieta Opala - rodzice starali się jak mogli, żeby wyżywić rodzinę.

- Pomagali w wielu pracach polowych. Starali się, żeby rodzinie niczego nie brakowało - kończy sołtys.