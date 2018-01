Zakopiańska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie ludzkich szczątków odnalezionych we wrześniu ubiegłego roku w Dolinie Roztoki w Tatrach. - Na podstawie zebranych materiałów śledczy nie są w stanie ustalić przyczyn śmierci - powiedziała PAP w środę szefowa prokuratury Barbara Bogdanowicz.

Ludzkie szczątki, obok puszki z datą ważności do 2008 roku. Tajemnicza śmierć w Tatrach Zakopiańska... czytaj dalej » Śledczym udało się natomiast wyodrębnić profil DNA, który będzie porównywany z profilami rodzin osób zaginionych.

Przypomnijmy, na ludzkie szczątki natknęli się 7 września pracownicy naukowi Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy badali drzewostan w Dolinie Roztoki. Wśród resztek ubrań i wyposażenia turystycznego znaleziono kość ramieniową. Podczas dalszych poszukiwań odnaleziono kolejne ludzkie kości, w tym czaszkę. Wśród rzeczy były produkty spożywcze, na których widniały daty przydatności do spożycia - na jednym grudzień 2008 roku, na kolejnym 2009 rok. Śledczy przypuszczają, że zgon mógł nastąpić w latach 2007-2009.

Możliwy powrót do śledztwa

- Na podstawie odnalezionych fragmentów kości nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyn śmierci osoby, do której należały szczątki, ale nie zamyka to sprawy, bo policja ustala tożsamość tej osoby. Gdyby się pojawiły nowe, do tej pory nieznane okoliczności, to w każdej chwili możemy wrócić do tego śledztwa - wyjaśniła Bogdanowicz.

Rozpoznajesz te przedmioty? Plecak, kurtka, buty leżały przy szczątkach około 10 lat Wyjaśniają... czytaj dalej » Wyodrębniony profil DNA będzie porównywany w laboratorium kryminalistycznym policji. Śledczy nie wiedzą jednak, czy odnalezione w Tatrach szczątki należały do osoby z naszego kraju, czy był to na przykład turysta z zagranicy. Przy szczątkach nie odnaleziono żadnych dokumentów, były natomiast monety euro i zagraniczna odzież.

Według badań lekarzy z zakładu medycyny sądowej, są to szczątki mężczyzny w wieku miedzy 35 a 50 lat, szczupłej budowy ciała i wzroście około 175 centymetrów.

Dolina Roztoki to odgałęzienie Doliny Białki. Można do niej wejść z popularnego szlaku prowadzącego do Morskiego Oka na wysokości Wodogrzmotów Mickiewicza i przejść nią obok wodospadu Wielka Siklawa do Doliny Pięciu Stawów Polskich.