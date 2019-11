Zaczepiał ją, więc mieli go zabić. 17-latkowie z zarzutami, wniosek o obserwację psychiatryczną





»

Sebastian K. miał uderzać ofiarę siekierą, namawiać do tego miała go Dżesika N. Dwójka 17-latków przyznała się do zabicia mężczyzny, grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledczy wnioskują o obserwację psychiatryczną Sebastiana K.

Do zabójstwa doszło w kwietniu tego roku w Słonnem (Podkarpackie). Nastolatkowie brali udział w imprezie alkoholowej w domu konkubenta matki Dżesiki.

Jak podaje prokuratura, w spotkaniu uczestniczył też Wojciech P., który miał zaczepiać dziewczynę i niewłaściwie się wobec niej zachować. Doszło do bójki między nim a Sebastianem K.

Wówczas Dżesika - zdaniem śledczych - pobiegła do piwnicy po siekierę, którą dała Sebastianowi i namówiła go do zabójstwa. Jak ustalono, chłopak co najmniej 15 razy miał uderzyć mężczyznę w głowę, czym spowodował jego śmierć. Wojciech P. doznał licznych ran ciętych głowy, szyi, klatki piersiowej i pleców. Zwłoki zostały umieszczone na taczce, przykryte prześcieradłem i wyrzucone do rowu w pobliżu domu ofiary.

Biegli wnioskują o obserwację

Prokuratura postawiła Sebastianowi K. zarzut zabójstwa poprzez działanie wspólnie i w porozumieniu z Dżesiką i co najmniej 15-krotne uderzenie ofiary siekierą w głowę. Dżesika zaś jest podejrzana o nakłonienie nastolatka do odebrania życia Wojciechowi P. oraz o działanie z nim wspólnie i w porozumieniu. W czasie przesłuchania oboje przyznali się do zarzucanych im czynów. Podczas wizji lokalnej opisali dokładnie przebieg wydarzeń. Wizja potwierdziła ustalenia prokuratury.

Oboje przebywają w areszcie, który sąd przedłużył im do 24 stycznia 2020 roku. Teraz do sądu trafił wniosek o obserwację psychiatryczną w warunkach zamkniętych Sebastiana K. Domaga się tego zespół biegłych: dwóch psychiatrów i psycholog.

Przeprowadzili oni już jednorazowe badanie podejrzanego, by ocenić stopień jego poczytalności w chwili dokonania czynu. Uznali jednak, że to nie wystarczy i do uzyskania pełnego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii w tej sprawie, konieczna jest obserwacja psychiatryczna w warunkach zamkniętych.

Decyzja o zastosowaniu obserwacji psychiatrycznej ma zapaść na początku grudnia.

W stosunku do podejrzanej Dżesiki do prokuratury jeszcze nie wpłynęła opinia biegłych sporządzona po jednorazowym badaniu.

Obojgu za zabójstwo grozi maksymalnie 25 lat więzienia, ponieważ są młodociani, a w takim przypadku nie orzeka się najwyższej kary za zabójstwo, czyli dożywotniego więzienia.