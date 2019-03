Pościg za kierowcą skończył się w lesie. "Straciłby prawo jazdy, gdyby w ogóle je miał"

22-latek kierujący bmw najpierw popełnił kilka wykroczeń, a następnie nie zatrzymał się do kontroli. Policyjny pościg zakończył się, kiedy mężczyzna wjechał w wąską leśną dróżkę.

Policjanci patrolujący w środę rano okolice Skarżyska-Kamiennej zauważyli kierowcę bmw, który wyprzedzał inne pojazdy pomimo podwójnej linii ciągłej, w dodatku na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dali mu sygnał do zatrzymania. - Ten jednak nie miał zamiaru stosować się do wydawanych poleceń i postanowił uciec – mówi Jarosław Gwóźdź, rzecznik prasowy skarżyskiej policji.

Policjanci ruszyli w pościg, a 22-latek kierujący bmw popełniał kolejne wykroczenia, przekraczając prędkość. - Dał za wygraną dopiero wówczas, gdy skończyła się leśna droga, w którą wjechał – uzupełnia Gwóźdź.

- Funkcjonariusze nie zatrzymali jednak 22-latkowi prawa jazdy, bo go w ogóle nie posiadał. Ponadto nie posiadał ważnej polisy OC, a bmw nie było dopuszczone do ruchu – wylicza rzecznik. Pirat drogowy dopiero był w trakcie kursu na prawo jazdy.

Za niezatrzymanie się do kontroli 22-latkowi grozi do pięciu lat więzienia. - Ponadto kandydat na kierowcę będzie musiał ponieść odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia, które popełnił, co bez wątpienia będzie słono kosztować - zapowiada Gwóźdź.