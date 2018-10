Samochód potrącił dwóch nastolatków. Za kierownicą poseł PiS





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Do wypadku doszło w Zmiennicy na Podkarpaciu (wideo bez dźwięku)

Poseł Piotr Babinetz z Prawa i Sprawiedliwości, wracając z partyjnego spotkania w niedzielę, potrącił swoim autem dwóch nastolatków, którzy prowadzili rowery poboczem. Ze wstępnych informacji wynika, że chłopcy szli złą stroną drogi, a poseł był trzeźwy.

Konar przygniótł 13-latka podczas lekcji, chłopiec zmarł w szpitalu 13-letni uczeń... czytaj dalej » Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na nieoświetlonym, leśnym odcinku drogi w miejscowości Zmiennica (Podkarpacie). Informację o zdarzeniu potwierdziła policja. – Dwaj chłopcy w wieku 16 i 15 lat zostali potrąceni przez samochód marki Opel. Zostali przewiezieni do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – informuje Monika Dereń z policji w Brzozowie. W poniedziałek rano obaj zostali wypisani do domów.

Samochód w rowie

Poważniejsze obrażenia odniósł poseł PiS Piotr Babinetz. Po potrąceniu nastolatków samochód, którym kierował polityk, wpadł do rowu. Lekarze podejrzewają u mężczyzny złamanie kręgosłupa.

- Ze względu na stan kierowcy nie został on przebadany alkomatem na miejscu zdarzenia. Najważniejsze wtedy były kwestie bezpieczeństwa i zdrowia pieszych, a także kierującego. Badanie zostało przeprowadzone w szpitalu, dało wynik negatywny. Poseł był trzeźwy. Ani przez moment tak policjanci, jak lekarze nie mieli podejrzeń, że kierowca był pod wpływem alkoholu – zaznacza rzeczniczka policji.

Według oficjalnych informacji nastolatkowie, którzy uczestniczyli w wypadku, szli poboczem nieprzepisowo - po prawej stronie drogi, bez odblasków. Mieli jedynie włączone reflektory w prowadzonych przez siebie rowerach.

Trwa ustalanie przez policję dokładnych przyczyn wypadku. Dotąd eksperci zdążyli poddać badaniom auto polityka, a także miejsce, w którym doszło do wypadku.

Źródło: GRZEGORZ KRZYŻEWSKI/FOTONEWS / NEWSPIX.PL Piotr Babinetz

"Poseł przebywa w szpitalu"

W związku ze sprawą skontaktowaliśmy się z biurem poselskim Piotra Babinetza w Krośnie. Poinformowano nas, że poseł z całą pewnością nie będzie dziś obecny w pracy.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, do wypadku odniósł się również dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, który na Twitterze napisał: "Parlamentarzysta odniósł poważne obrażenia i aktualnie przebywa w szpitalu. Badanie zostało przeprowadzone, jak tylko było to możliwe. Poseł był trzeźwy".