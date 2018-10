Sąd uchylił areszt 14 oskarżonym w sprawie zabójstwa Iwony Cygan

Foto: tvn24 Video: tvn24

Układ milczenia

08.03 | Wstrząsające kulisy śmierci 17- letniej Iwony Cygan - czy padła ofiarą handlarzy kobietami? Śledczy z archiwum X są coraz bliżej rozwiązania tej zagadki, bo jak po nitce do kłębka - a w tym przypadku dosłownie po nitce charakterystycznego purpurowego koloru - prawdopodobnie dotarli do zabójcy. Ukrywał się w Austrii. Podejrzanych jest jednak więcej - w tym policjanci, którzy mieli utrudniać śledztwo - trzech kolejnych właśnie dziś zatrzymano. Kulisy tej zbrodni odsłaniają przy okazji bardzo niebezpieczny układ lokalnych biznesowo - towarzyskich powiązań, co może tłumaczyć trwającą latami niezwykłą zmowę milczenia w tej sprawie - Leszek Dawidowicz.

