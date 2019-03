W Krakowie węgiel będzie zakazany. Uchwała antysmogowa nie ogranicza praw mieszkańców

Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Droższe parkowanie w Krakowie, czyli pomysł na smog?

Ma być drożej i to kilkukrotnie. W Krakowie kierowcy być może niebawem za parkowanie w płatnych strefach zapłacą zdecydowanie więcej. To ma być argument za tym, by przesiedli się do środków komunikacji miejskiej i w konsekwencji prowadzić do odblokowania miejsc parkingowych w Śródmieściu.

