"Zamówił narkotyki z odbiorem w sklepie". 27-latek zatrzymany





Na kopercie znajdował się napis "kurkuma", a w środku były… narkotyki. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 27-latka, który chciał odebrać tę przesyłkę.

Paczkę dostarczono do jednego ze sklepów w centrum miasta. Funkcjonariusze zabezpieczyli przesyłkę, a następnie rozpoczęli obserwację punktu odbioru.

W domach mieli ponad trzy miliony w różnych walutach, są podejrzani o handel narkotykami 11 kilogramów... czytaj dalej » - Gdy do sklepu przyszedł mężczyzna po odbiór przesyłki, został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Sanoka. To na jego nazwisko zaadresowana była przesyłka – podaje Adam Szeląg, rzecznik prasowy rzeszowskiej policji.

Usłyszał zarzuty

Mundurowi przeszukali mieszkanie, które w Rzeszowie wynajmował sanoczanin. - Znaleźli niewielką ilość marihuany i ponad 175 gramów kryształków. Badanie wykazało, że jest to ekstazy. W mieszkaniu zabezpieczyli również konstrukcję w formie namiotu i sprzęt przystosowany do uprawy konopi, woreczki strunowe, wagę elektroniczną i młynki do rozdrabniania marihuany – wylicza Szeląg.

27-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.