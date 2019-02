Gumowce owinięte taśmą, rękawice robocze i czekany z prętów. Tak zdobywali Rysy

Video: Fakty TVN

Polscy "eksperci" ds. górskich wycieczek. Wielu z nich nie...

Co piaty Polak uważa, że jest ekspertem w chodzeniu po górach. Okazuje, że Polacy bardzo wysoko oceniają swoją wiedzę wysokogórską. Do czasu, gdy spytać ich co to jest TOPR. Albo o to, jak zachować się podczas burzy.

