Przy drodze psia buda zabita deskami, w środku uwięziona suka i szczeniaki





Foto: KMP Kielce | Video: tvn24 Suczka i szczeniaki trafiły do schroniska

Mieszkaniec Bielin (Świętokrzyskie) zauważył przy drodze porzuconą psią budę. Wejście było zabite deskami, a ze środka dobiegało skomlenie. Okazało się, że w budzie była suczka z czterema szczeniakami.

Pobił psa i przywiązał go do drzewa. Policja prosi o pomoc Nie wiadomo... czytaj dalej » Mężczyzna natknął się na budę w sobotę rano na drodze między Makoszynem a Widełkami.

- Ku swojemu zdziwieniu zauważył, że wejście do budy jest zabite deskami. Niezwłocznie zawiadomił policję – relacjonuje Karol Macek, rzecznik prasowy kieleckiej komendy miejskiej.

Szukają sprawcy

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, otworzyli budę. Wtedy okazało się, że w środku znajdowała się suczka oraz cztery bardzo małe szczeniaki. – Pieski przyszły na świat na pewno nie więcej niż kilka dni wcześniej. Na szczęście wszystkie zwierzęta żyły, zostały objęte opieką lekarza weterynarii – mówi dalej Macek.

Źródło: KMP Kielce Buda była zabita deskami

Psy trafiły do schroniska, a policjanci rozpoczęli poszukiwania osoby, która je porzuciła. Jak podaje rzecznik, są już przesłuchiwani świadkowie. – Na razie prowadzimy czynności pod kątem znęcania się nad zwierzętami, co jest zagrożone karą do trzech lat więzienia – tłumaczy Macek. Jeśli natomiast czyn zostanie uznany za szczególne okrucieństwo, wtedy podejrzanemu grozi nawet pięć lat za kratkami.

