Ukradli automaty z salonu gier, szuka ich policja





»

Policjanci z Przeworska (Podkarpacie) szukają mężczyzn, którzy napadli na tamtejszy salon gier.

Przez "pomyłkę" zabił przechodnia Krakowski sąd... czytaj dalej » Do napadu doszło w piątek wieczorem w lokalu przy ulicy Krasickiego.

Jak podaje Justyna Urban, rzeczniczka przeworskiej policji, napastnicy zastraszyli pracownika salonu i "doprowadzili go do bezbronności". Następnie ukradli pieniądze z kasy i trzy automaty do gier. Policja nie informuje, jaką dokładnie kwotę zabrali sprawcy.

Policja szuka napastników. - Trwają czynności policyjne, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia – informuje rzeczniczka.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.