Wszedł do katedry, bo chciał się pomodlić. "Wychodząc, zabrał projektor"

Kradzione motocykle pod słomą. W rękach policji jest sześciu...

Park maszyn w stodole niedaleko Łodzi. Pod belkami słomy stały trzy super motocykle i wszystkie kradzione. Jak dodamy do siebie ich ceny, to wychodzi w sumie 250 tysięcy złotych. A jak dodamy do tego jeszcze jeden łup, to w prokuraturze wyjdą z tego konkretne zarzuty. W rękach policji jest sześciu mężczyzn.

