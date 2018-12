Jest porozumienie, zgody protestujących nie ma. "Te pieniądze były wcześniej obiecane"

Video: tvn24

Podpisano porozumienie MS i protestujących pracowników sądów

18.12 | Przed świętami wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1000 zł brutto nagrody - poinformował resort sprawiedliwości. To efekt porozumienia ze związkami zawodowymi. Od ubiegłego tygodnia pracownicy sądowi protestowali, przechodząc na zwolnienia L4. - Zgodziliśmy się co do tych porozumień - mówiła we wtorek Iwona Nałęcz-Idzikowska. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik dodał, iż "ma nadzieję, że zakończy się ten protest".

