Prokuratura skarży uniewinnienie Belgów w sprawie kradzieży w Auschwitz





»

Oświęcimska prokuratora rejonowa odwołała się od wyroku krakowskiego sądu okręgowego, który uniewinnił dwóch Belgów oskarżonych o kradzież porcelanowych izolatorów z ogrodzenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau – podała w piątek prokuratura.

Prokurator wnosi o ukaranie Belgów za kradzież z muzeum Auschwitz Kar roku... czytaj dalej » - Stoimy na stanowisku, że mamy do czynienia z dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury. To kwalifikacja, którą przyjęliśmy w akcie oskarżenia i w naszej ocenie jest ona uzasadniona. Uważamy też, że przedmioty miały charakter zabytków i były chronione przez przepisy ustawy. W związku z tym doszło do przestępstwa – powiedział zastępca prokuratura rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.

Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Krakowie.

Zabytek archeologiczny

Pod koniec grudnia ub.r. krakowski sąd okręgowy uniewinnił Belgów: 51-letniego Yanna P.B. i 48-letniego Williama H. od zarzutu kradzieży trzech porcelanowych izolatorów z ogrodzenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, stanowiących dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Sąd uznał, że oskarżeni nie wyczerpali znamion czynu zabronionego, ponieważ leżące poza ogrodzeniem muzeum fragmenty izolatorów nie są zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla dóbr kultury.

Sąd podzielił opinię jednego z biegłych, zdaniem którego izolatory stanowią zabytek archeologiczny, wynikający z kontekstu w jakim się znalazły, natomiast nie stanowią dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, ponieważ nie są zindywidualizowane i nie mają unikatowego charakteru. Wskazał także na brak ustaleń, aby celem działania oskarżonych było celowe zniszczenie bądź uszkodzenie zabytku.

Prokurator Mariusz Słomka zwrócił jednak uwagę, że przedmioty leżały w bezpośredniej bliskości ogrodzenia byłego obozu. - Stanowiły integralną część jego ogrodzenia, które w trakcie funkcjonowania obozu znajdowało się pod napięciem. Wskutek upływu czasu znalazły się na ziemi. Nie budziło wątpliwości ani oskarżonych, ani nas, że są to elementy ogrodzenia – wyjaśnił.

Pełnomocnicy Muzeum Auschwitz już podczas procesu podkreślali, że cały teren miejsca pamięci ma szczególne znaczenie dla historii i światowego dziedzictwa kulturowego, dlatego zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a wszystkie elementy wyposażenia i instalacji, które znajdują się na jego terenie, stanowią dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury

Nie wiedzieli, że to przestępstwo

Belgowie 51-letni Yann P.B. i 48-letni William H. zostali ujęci 26 lipca 2016 r. przez straż leśną w lesie przy ogrodzeniu dawnego obozu kobiecego w Auschwitz II-Birkenau. Mieli przy sobie trzy porcelanowe izolatory, niektóre z kawałkami drutu kolczastego. Były one elementem obozowego ogrodzenia, które podczas niemieckiej okupacji znajdowało się pod napięciem.

Jak zeznali w prokuraturze, ich zamiarem nie była kradzież. Chcieli sfotografować obóz od zewnątrz i idąc wzdłuż ogrodzenia, natrafili na leżące izolatory, niektóre częściowo zakopane w ziemi. Jak tłumaczyli, wzięli je odruchowo i bez zastanowienia, "popełniając głupotę". Przyznali, że mają świadomość znaczenia Muzeum Auschwitz, ale nie wiedzieli, że popełniają przestępstwo.

Pod koniec lutego stanęli przed sądem.