Próbował przemycić 20 kilogramów bursztynu. Nielegalny towar znalazł pies

Przemyt bursztynu

19.10|Przemytnicy z Kaliningradu wpadli w ręce celników, którzy wytypowali ich jacht do kontroli. Podczas przeszukania okazało się, że pod pokładem znajduje się skrytka, a w niej ukryto 288 kg bursztynu. Szacunkowa wartość czarnorynkowa jantaru wynosi 1,5 mln zł. Ale to nie jedyne co, próbowano przemycić. Na pokładzie jachtu znaleziono również 58 tys. sztuk papierosów bez akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie dwie osoby. Ostatnia tak duża próba przemytu miała miejsce w ubiegłym roku. Wówczas chodziło o 350 kg bursztynu.

