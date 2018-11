Kładą panele, murują. Policjanci po służbie odbudowują spalony dom. "Dobro się zwróci"

Foto: tvn24 Video: Marzanna Zielińska / Fakty TVN

25.11.2018 | Pracują po służbie, dokładają się z własnych...

Pomaganie mają we krwi. Na służbie i po niej. Policjanci pomagają pogorzelcom stanąć na nogi. Z własnej woli, z własnych środków i po pracy odbudowują to, co zniszczył ogień. Dzięki nim pięcioosobowa rodzina z Niemstowa znowu ma odwagę marzyć.

