Niewybuchy w piwnicy, na półce z przetworami

Foto: Podkarpacka policja Video: TVN24

Niewybuchy w Szczecinie

To chyba najbardziej bombowe miasto w Polsce. Bombowe - dosłownie. W Szczecinie niemal każdego dnia odkrywane są niewybuchy z II wojny światowej. To wystarczy, by mieszkańcy na hasło do ewakuacji reagowali spokojnie. Ich to już nie dziwi - ale warto zapytać ile jeszcze takich niebezpiecznych pamiątek może się kryć pod szczecińską ziemią?

