Pod prąd, na trzeciego, w dodatku zza zakrętu. "Po prostu głupota"

- Pewnie chciał uniknąć opłat na bramkach – komentuje kierowca, który nagrał jadącego pod prąd srebrnego peugeota. O mały włos nie doszło do zderzenia.

Pirat drogowy został sfilmowany w czwartek wieczorem na obwodnicy Krakowa. Autor nagrania, pan Piotr, chciał wyprzedzić jadący przed nim samochód. Jadący pod prąd srebrny samochód osobowy pojawił się w polu widzenia kierowców nagle.

- Zjechałem na lewy pas. Patrzę, a tam zza łuku wyjeżdża auto, jadące pod prąd, prosto na mnie. Na szczęście złapał trochę pobocza i udało mi się zmieścić – relacjonuje mężczyzna.

"Frog" złamał zakazy. "On będzie tak jeździł do końca życia, czyjegoś lub swojego" Robert N.,... czytaj dalej » Na filmie widać, że w pewnym momencie równolegle do siebie jechały najprawdopodobniej trzy samochody – pan Piotr, kierowca którego wyprzedzał i pędząca pod prąd srebrna osobówka.

Chciał uniknąć opłat?

Jak tłumaczył autor nagrania, kierowca musiał wjechać tu ze zjazdu, który prowadzi na lotnisko. - Na bramkach od razu by go zatrzymali. Takie zachowanie to dla mnie ignorowanie innych kierowców. Jechałem busem. Czułem się trochę bezpieczniej, widziałem, że na szczęście ustępuje – powiedział Reporter24.

Pan Piotr podkreślił, że w takim miejscu można jedynie celowo jechać pod prąd. - Pewnie, żeby uniknąć opłat na bramkach. Ciężko insynuować. Po prostu głupota i tyle. Podjechałem do bramek, zgłosiłem to. Podobno już mieli alarm i próbowali go namierzyć – dodał.

Policja potwierdza

Informację o jadącym nieprzepisowo kierowcy potwierdziła policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 20:05. Nikt jednak nie został zatrzymany, ponieważ policjanci, którzy dojechali na miejsce, czyli przy węźle Radzikowskiego, nie zastali już tam podejrzanego kierowcy – poinformował dyżurny z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie.