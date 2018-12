Dwa promile, motorower i "spektakularna wywrotka" tuż przed radiowozem

Video: KPP Świebodzin

Świebodzin: Pijany uciekał przed policją. Spychał radiowóz,...

10.12. | Na widok radiowozu zaczął uciekać. Łamał przepis za przepisem, jechał lewym pasem. Nie zatrzymała go nawet utworzona blokada. A gdy radiowóz próbował go minąć, chciał go zepchnąć z drogi. Zatrzymały go dopiero strzały. To nie scena z popularnej gry komputerowej, a zdarzenia ze Świebodzina.

