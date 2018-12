Wyrzuciła psa przez okno, bo szczekał. Stanie przed sądem

Foto: maxpixel.net Video: Azyl Cichy Kąt

Rażąco zaniedbał psa

07.04 | Bari miał tylko zwykłe problemy owczarka niemieckiego z tylnymi nogami. Ale właściciel nie zabrał go do weterynarza. Pies w końcu już nie potrafił się podnieść. Leżał, nie jadł, nie pił, aż dopadły go muchy. Nie miał siły się opędzać. Zapadł wyrok.

