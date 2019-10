Pensja ma pójść w górę, więc wójt zmniejsza etaty. "Wrócimy do rozmów"

Foto: TVN24 Video: Katarzyna Kowalska / Fakty po południu

Plan PiS-u na płacę minimalną. "Będzie to trudne"

PiS obiecuje, że od 2020 roku płaca minimalna będzie wynosiła dwa tysiące sześćset złotych, rok później będzie to trzy tysiące, a za cztery lata - cztery tysiące. Tempo imponujące, tylko nie uzgodnione z przedsiębiorcami ani z członkami rządu. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz mówi nie było to z nią konsultowane. I dodaje, że będzie to trudne do osiągnięcia.

