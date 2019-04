Pobity pies leżał na torach. Zatrzymali pociąg, by go uratować

Poturbowana suczka leżała na torach kolejowych w miejscowości Pełkinie na Podkarpaciu. Zwierzę najprawdopodobniej ktoś brutalnie pobił i porzucił na pewną śmierć pod kołami pociągu.

Jako pierwszy zwierzę zauważył maszynista pociągu jadącego sąsiednim torem. Zawiadomił centralę, a ta ostrzegła obsługę składu poruszającego się na trasie Przemyśl – Rzeszów.

- Gdyby nie to ostrzeżenie, to nie byłoby szans, żebyśmy w porę tego psa dostrzegli, nie mówiąc już o zatrzymaniu się – mówi Jacek Soboń z obsługi pociągu. Jak dodaje, ten skład przy standardowej prędkości z jaką się porusza, potrzebuje co najmniej 500 metrów żeby wyhamować. A mały łaciaty pies na torach jest bardzo słabo widoczny.

Jednak po ostrzeżeniu z centrali maszynista zwolnił do około 60 kilometrów na godzinę. To pozwoliło zatrzymać pociąg przed leżącym na torach zwierzęciem. Soboń zabrał zakrwawione zwierzę do pociągu. – Najgorsze jest to, że nie mamy żadnych procedur na takie sytuacje. Przecież nie mogę takiego psa przełożyć do rowu obok torów – zauważa mężczyzna.

Kiedy pociąg dojechał do Rzeszowa mężczyzna zaniósł psa do lecznicy. Tam suczka dostała opiekę i nowe imię – Rózia.

Pies został znaleziony w niedzielę. Jak informuje Halina Derwisz, prezeska Rzeszowskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami, Rózia już zjadła pierwszy pełny posiłek, ale „jeszcze nie merda ogonem”. Jej stan jednak poprawia się.

- Przez poniedziałek i wtorek była pod stała opieką weterynarza – mówi Derwisz. I chwali postawę obsługi pociągu. – Zatrzymali się. Nie każdy by taką decyzję podjął.

Suczka została znaleziona w niedzielę na torach w miejscowości Pełkinie. Dzień później do RSOZ zgłosiła się kobieta, która nieopodal znalazła porzuconego szczeniaka. Jego umaszczenie wskazuje, że matką jest dochodząca do zdrowia Rózia.

Szukają oprawcy

Jak zapewnia prezeska RSOZ, o sprawie została już zawiadomiona policja. Ponieważ jednak zawiadomienie zostało wysłane listownie we wtorek, jarosławska komenda jeszcze go nie otrzymała.

- Nie mieliśmy takiego zgłoszenia – mówi Anna Długosz, rzeczniczka prasowa jarosławskiej komendy.

Halina Derwisz jest przekonana, że psa ktoś pobił i porzucił na torach na makabryczną śmierć. – Sama się tam nie położyła. Poza tym te obrażenia to nie było jedno uderzenie – mówi kobieta.

Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do trzech lat więzienia. Jeśli w grę wchodzi szczególne okrucieństwo – do pięciu lat.