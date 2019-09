"Był zamroczony, nie był w stanie dalej jechać". 22-latek zatrzymany

Foto: KPP Pińczów Video: tvn24

Zatrzymano 39-letniego księdza. Za narkotyki

5.09| - Rano szybko odprawiał mszę, potem pędził do szkoły na religię. A co robił dodatkowo to kto to wie - tak parafianie mówią o 39-letnim księdzu z Dębów Szlacheckich (woj. wielkopolskie). Mężczyzna został zatrzymany przez CBŚP. Za obrót narkotykami.

