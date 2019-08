Była pijana, prowadziła auto. Wiozła małe dzieci

Foto: tvn24 Video: tvn24

15.08/ Mężczyzna najpierw nie zatrzymał się do kontroli, rzucił się do ucieczki, po czym staranował radiowóz i potrącił policjanta. Badanie trzeźwości wskazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Wyszło też na jaw, że kierowca nie ma prawa jazdy, bo już wielokrotnie był zatrzymywany po alkoholu, kiedy jeździł tym samym samochodem. Sprawę przejęła prokuratura w Łukowie. Wnioskowała o areszt, jednak sąd nie zastosował się do tej prośby.

