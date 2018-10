Ubrany w kombinezon malarski okradł jubilera. Napad nagrała kamera





Włamywacz ukradł samochód i wjechał nim w witrynę jubilera na tyle skutecznie, że okno wystawowe pękło. Złodziej zgarnął szkatułkę z obrączkami i uciekł.

Napad w Oświęcimiu nagrała kamera monitoringu. To dzięki nagraniu wiadomo między innymi, że włamywacz podczas "pracy" miał na sobie kombinezon malarski. Znamy też dokładny przebieg napadu.

Najpierw wózkiem widłowym, potem młotem. Tak 29-latek włamał się do biura Miał plan, ale... czytaj dalej » Po pierwszym uderzeniu samochodem w witrynę złodziej odjechał kawałek, a następnie wysiadł z fiata i podbiegł do szyby – prawdopodobnie po to by sprawdzić, czy udało mu się rozbić szkło. Okazało się, że konieczna jest ponowna próba.

Mężczyzna wrócił za kierownicę i na wstecznym ponownie wjechał w sklep. Tym razem odniósł sukces – witryna pękła, a przez powstały otwór włamywacz zdołał wyciągnąć szkatułkę z obrączkami. Skradziona biżuteria, jak mówi właściciel sklepu, jest warta 80 tysięcy złotych.

Jak powiedział właściciel okradzionego sklepu, cała akcja złodzieja trwała dokładnie minutę i 15 sekund.

Szukają złodzieja

Teraz złodzieja szuka policja. Wiadomo, że skradziony samochód mężczyzna porzucił około kilometr od miejsca kradzieży. Żeby zatrzeć ślady, pojazd na odchodnym podpalił.

"Gościu włamał się do mieszkania Marcina, pobił go na śmierć i chodzi po ulicy" - Ta Monika,... czytaj dalej » - Policjanci analizują wszystkie ślady, by jak najszybciej dotrzeć do sprawcy – zapewnia Małgorzata Jurecka, rzeczniczka prasowa oświęcimskiej policji.

Funkcjonariusze apelują też do świadków, by ci zgłaszali się na policję.

Druga próba kradzieży?

To nie jedyne w ostatnich dniach włamanie do jubilera w Oświęcimiu. Kilka dni przed tym zdarzeniem mężczyzna ubrany w kombinezon malarski również usiłował rozbić witrynę tego samego sklepu jubilerskiego.

Tym razem jednak próbował to zrobić przy pomocy siekiery. Nie udało mu się, a po chwili włamywacza przepędzili mieszkańcy, których obudził hałas.