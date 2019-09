Chciał się położyć spać, ale okazało się, że łóżko zajął pyton

Video: sipa; Frantisek-Krejci / pixababy / CC 0

W twardym dysku znaleziono pytona królewskiego

Na lotnisku w Miami znaleziono pytona królewskiego. Znajdował się w bagażu pasażerki, która próbowała go przetransportować do Barbadosu. Ukryła go w dysku twardym.

»