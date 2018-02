Skarbówka przepytuje nowożeńców. Ile za wesele? Kto fotografował?





Były kwiaty, życzenia, pierwszy taniec i... list od skarbówki. W Ostrowcu Świętokrzyskim urzędnicy skarbowi wysyłają nowożeńcom pisma z pytaniami o koszty organizacji wesela. - Te osoby nie były w żaden sposób kontrolowane, tylko była prośba o przekazanie informacji - wyjaśnia rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Blokada konta, wykreślenie podatnika VAT. Od stycznia skarbówka zyska nowe prawa Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Część mieszkańców Ostrowca, którzy pobrali się w 2016 roku, dostała listy od Urzędu Skarbowego. Jak podaje portal ostrowiecka.pl, urzędnicy pytali o koszty organizacji wesela: kto i za ile imprezę fotografował, filmował, ile wzięła orkiestra.

"Urząd skarbowy dopytuje o umowy, rachunki dotyczących usług na naszym weselu, jak orkiestra, fotograf. Chyba będziemy musieli na nie odpisać, chociaż zakładam, że jest to nasza prywatna sprawa, co robiliśmy w dniu ślubu. Niech szukają pieniędzy u usługodawców, a nie u klientów" – mówią cytowani przez Ostrowiecką nowożeńcy.

Inni, opierając się na doświadczeniach swoich znajomych, twierdzą, że rozmowa "nie jest przyjemna", a urzędnicy dla odświeżenia pamięci pokazują… zdjęcia z uroczystości, zamieszczone na portalach społecznościowych.

- Nie mamy umów, bo je wyrzuciliśmy. Nie pamiętam dokładnie liczby gości. Uważam, że jest to nękanie nas. Planujemy teraz chrzciny. Też będą nas z nich przepytywać? – zastanawiają się cytowani przez portal nowożeńcy.

Likwidują "szarą strefę"

Urzędy skarbowe stworzą publiczną bazę danych dłużników Skarbówka tworzy... czytaj dalej » O sprawę zapytaliśmy Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach. - Były takie pisma wysyłane do nowożeńców ale tylko z prośbą (o informację – red.), jakie usługi zakupili w związku z organizacją swojego przyjęcia. Te osoby nie były w żaden sposób kontrolowane, tylko była prośba o przekazanie tych informacji. Jeśli nie przekazały takich informacji, albo w ogóle nie odpowiedziały na pismo, nie wiązało się to z żadnymi konsekwencjami karnymi dla tych osób – podkreśla tłumaczy Anna Stępień, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. I dodaje: - Oświadczenie można złożyć pisemnie lub elektronicznie, to nie jest wezwanie do stawienia się w urzędzie skarbowym.

Okazuje się, że pod lupą skarbówki znajdują się nie młode pary, a usługodawcy.

- Jednym z priorytetowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest likwidacja "szarej strefy". W związku z tym urzędy skarbowe prowadzą kontrole w różnych obszarach. Jednym z takich obszarów jest między innymi obszar organizacji przyjęć okolicznościowych. – Jak dodaje Stępień, urzędnicy zaobserwowali, że do największej liczby nieprawidłowości dochodzi właśnie w związku z organizacją przyjęć weselnych. Stąd zainteresowanie skarbówki nowożeńcami.

IAS nie ujawnia, ile par otrzymało takie pismo i ile z nich zgłosiło się do skarbówki. Anna Stępień zaznacza jednak, że informacji udzieliło już wielu nowożeńców.

- Urząd skarbowy ma prawo wysyłać pisma do osób, które nabyły jakieś świadczenia u podmiotu, który świadczy jakieś usługi – wskazuje rzeczniczka.