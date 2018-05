"12 razy wyłudził pieniądze". Wpadł przez przechodnia





»

45-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego miał wielokrotnie wyłudzać pieniądze metodą "na policjanta". Został zatrzymany dzięki relacji przypadkowego świadka, który na ulicy zauważył, jak seniorka przekazuje oszustowi kopertę z pieniędzmi.

Próbowali ją oszukać metodą "na policjanta". Przechytrzyła ich 61-latka... czytaj dalej » W czwartek na Komendę Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłosił się mężczyzna. Poinformował funkcjonariuszy, że przed momentem widział, jak starsza kobieta przekazuje pieniądze obcemu mężczyźnie.

- Świadek podejrzewał, że mogło dojść do przestępstwa. Funkcjonariusze udali się na wskazane przez niego miejsce, a po chwili w autobusie zatrzymali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi sprawcy. Poza tym oszust miał przy sobie kopertę, a w niej 16 tysięcy złotych - relacjonuje świętokrzyska policja.

Funkcjonariusze dotarli też do pokrzywdzonej. Okazała się nią 87-letnia mieszkanka Ostrowa Świętokrzyskiego.

Metoda "na policjanta"

- 87-latka powiedziała, że kilka dni temu przez telefon stacjonarny skontaktowała się z nią kobieta, podająca się za policjantkę. Poinformowała seniorkę, że jej wnuczek miał wypadek i potrzebne są pieniądze na "załatwienie sprawy". Kobieta uwierzyła oszustce i zgodziła się przekazać 16 tysięcy złotych nieznanemu mężczyźnie w umówionym miejscu - kontynuują policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany 45-letni mieszkaniec Ostrowa wcześniej 11 razy brał udział w tego typu oszustwach. Miał wyłudzać pieniądze w kwotach od trzech do 30 tysięcy złotych. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

- Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań - informuje policja.

Oglądaj Wideo: Google Maps Do zdarzenia doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim (Świętokrzyskie)