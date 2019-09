Był pijany, wyprzedził radiowóz. "Wytłumaczy się przed sądem"

Foto: Świętokrzyska policja Video: Mateusz Kudła / Fakty po południu

Drogowe podsumowanie wakacji. Policja złapała prawie 26 tysięcy pijanych kierowców - to więcej niż rok temu, i to aż o dwa tysiące. To pierwszy taki wzrost od lat. Łącznie od 19 czerwca do 1 września na polskich drogach doszło do ponad 6800 wypadków, w których zginęły 644 osoby, a ponad osiem tysięcy osób zostało rannych.

