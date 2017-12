Oblał żonę benzyną i podpalił, kobieta zmarła. Mąż skazany

Na 25 lat pozbawienia wolności skazał krakowski Sąd Okręgowy 49-letniego Mirosława W., oskarżonego o to, że usiłując zabić żonę, oblał ją benzyną i podpalił. Kobieta z poparzeniami 70 procent ciała trafiła do szpitala. Zmarła po dwóch miesiącach.

Mirosław W. odpowiadał także przed sądem za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu dwóch butli gazu płynnego propan-butan w domu, co mogło zagrażać życiu żony i dwojga dzieci oraz za nieumyślne spowodowanie u córki oparzenia II stopnia prawej ręki.

Sąd uznał, że oskarżony jest winny zabójstwa żony ze szczególnym okrucieństwem i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób. Skazał go za to na 25 lat więzienia.

Oblał benzyną i podpalił

Do podpalenia doszło w nocy pod koniec sierpnia ubiegłego roku w Wolbromiu. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna wylewał benzynę na leżącą na łóżku żonę, przytrzymując za rękę i nie pozwalając wstać. Następnie wyjął zapalniczkę, którą bezskutecznie usiłował wyrwać mu syn. Po wznieceniu pożaru przez męża kobieta pobiegła pod prysznic, by ugasić palące się na niej ubranie, a następnie wybiegła z córkami przed dom i wezwała pomoc.

Przyznał się częściowo

W śledztwie Mirosław W. w pierwszych wyjaśnieniach nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że chciał żonę wystraszyć, bo wyśmiewała się z niego, ale nie chciał podpalić. Nie pamiętał, jak doszło do podpalenia żony i czy się broniła, widział natomiast, że zapaliło się jego ubranie. W kolejnych wyjaśnieniach częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Jak podawała prokuratura, mężczyzna nie był w przeszłości karany i był uzależniony od alkoholu.

Wyrok jest nieprawomocny.