Policjant ugodzony nożem w czasie interwencji. Zarzuty usiłowania zabójstwa i wniosek o areszt

W niedzielę po południu 33-latek, który dzień wcześniej zaatakował nożem policjanta w Busku-Zdroju usłyszał między innymi zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji i czynnej napaści na niego - przekazała prokuratura, która przygotowała też wniosek o areszt tymczasowy.

- 33-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy jest to zarzut związany z usiłowaniem zabójstwa funkcjonariusza policji, dokonania czynnej napaści na tego funkcjonariusza, wywierania wpływu na czynności służbowe oraz spowodowania u niego obrażeń ciała. Drugi zarzut związany jest ze znieważeniem innego funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem czynności służbowych - powiedział rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. - Podejrzany nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań - dodał.

"Bandyta zrozumie, że ręka podniesiona na policjanta, to ręka podniesiona na Polskę" "Każdy kto... czytaj dalej » Jak podał prok. Prokopowicz, w związku z sobotnim atakiem na policjantów zarzuty postawione zostały również drugiemu z zatrzymanych mężczyzn. 37-latek jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec "osoby innej niż pokrzywdzeni w przypadku pierwszego z podejrzanych". Jak wynika z późniejszego komunikatu prokuratury w tej sprawie, chodzi o klientkę sklepu. Mężczyzna także nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wniosek o tymczasowy areszt

Prokuratura przeanalizuje materiał dowodowy i podejmie decyzję w sprawie środków zapobiegawczych wobec podejrzanych.



- Mając na uwadze charakter zarzutów postawionych 33-latkowi należy się spodziewać, że prokurator złoży wniosek o tymczasowy areszt. Jest to w chwili obecnej przedmiotem analiz - przekazał w niedzielę Prokopowicz.

Poinformował także, że "jak dotąd przesłuchano w tej sprawie świadków, w tym pokrzywdzonych, dokonano oględzin materiału internetowego, który obrazował przebieg zajścia".



Pytany, jakie działania planuje prokuratura, stwierdził, że "mówimy tutaj o przesłuchaniach i pozyskaniu dokumentacji medycznej, celem określenia charakteru obrażeń i możliwych obrażeń doznanych przez jednego z funkcjonariuszy. Dodał, że "prokuratura musi także zweryfikować kwestie powstania obrażeń u drugiego z policjantów".

W poniedziałek decyzja o złożeniu wniosku o areszt zapadła. - Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt wobec 33-latka z Buska-Zdroju podejrzanego m. in. o usiłowanie zabójstwa policjanta oraz 37-latka podejrzanego o kierowanie gróźb – poinformował rzecznik prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Młodszy z podejrzanych zaatakował nożem funkcjonariusza przed jednym ze sklepów.

Atak na policjantów

Dwaj policjanci z Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) zostali zaatakowani podczas sobotniej interwencji przed jednym z miejscowych marketów. W trakcie szamotaniny jeden z policjantów dwukrotnie został dźgnięty nożem w plecy, a drugi doznał rozcięcia dłoni. Policjant ugodzony nożem w trakcie interwencji. Zaatakował go miejski radny W trakcie... czytaj dalej » Sobotnia interwencja policji była związana ze zgłoszeniem o tym, że w sklepie ktoś grozi nożem klientom. Jak wyjaśniał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju Tomasz Piwowarski, na miejsce pojechał policyjny patrol. Przed sklepem dwaj funkcjonariusze zastali 37-latka.

- Podczas legitymowania tego mężczyzny ze sklepu wyszedł drugi - 33-latek. Najpierw zaatakował słownie policjantów, później zaczął ich przepychać. W trakcie akcji obezwładniania tego mężczyzny, wyciągnął nóż i dwukrotnie dźgnął jednego z policjantów w plecy. Rany na szczęście były płytkie - uszkodziły jedynie skórę – relacjonował Piwowarski.



Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. 33-latek to mieszkaniec Buska, a 37-latek jest z Kielc. Z informacji podanej przez policję wynika, że młodszy z mężczyzn był trzeźwy, a starszy miał 1,6 promila alkoholu we krwi.

33-latek to miejski radny.



33-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a 37-latkowi - kara do 3 lat pozbawienia wolnośc