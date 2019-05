"Próbował ukraść auto, w którym spało dziecko"

Video: Lubuska Policja

Pościg za naćpanym kierowcą. Ukradł paliwo, uderzył w radiowóz

06.03. | Zatankował auto, po czym odjechał nie płacąc. Pracownik stacji w Przewozie (woj. wielkopolskie) próbował go jeszcze zatrzymać, ale omal nie został rozjechany. Po chwili ścigała go już policja. Kierowca próbował staranować radiowóz, padły strzały ostrzegawcze. W lesie mężczyzna opuścił pojazd i próbował uciekać pieszo. Dopiero wtedy udało się go zatrzymać.

