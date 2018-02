- Chcieli ukraść z supermarketu alkohol, a kiedy jedna z butelek im wypadła, wyciągnęli wiatrówkę – tak poczynania piątki nastolatków z Krakowa relacjonuje policja. Wcześniej grupa miała postrzelić idącą chodnikiem kobietę.

Najpierw na policję zgłosiła się kobieta, która mijając grupę nastolatków poczuła ból w nodze. Okazało się, że najprawdopodobniej została postrzelona z wiatrówki.

Później, około 21, funkcjonariuszy wezwała obsługa jednego z krakowskich supermarketów. – Grupa nastolatków próbowała wynieść ze sklepu alkohol. Jedna z butelek wypadła im i rozbiła się. Pracownicy sklepu chcieli ująć sprawców kradzieży. Wtedy jedna z tych osób wyjęła coś, co przypominało broń. Groziła obsłudze, po czym wszyscy zbiegli – relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji .

Zostaną przesłuchani

Kilka minut później grupa została zatrzymana przez policję. Wtedy okazało się, że jedna z osób ma przy sobie przypominającą pistolet wiatrówkę.

Zatrzymani to 19-latek, dwóch 17-latków i dwie 14-latki. Chłopcy byli nietrzeźwi, trafili do policyjnego aresztu. Dziewczyny przewieziono do Izby Dziecka. 14-latki jeszcze w niedzielę zostaną przesłuchane w obecności rodziców.

- W przypadku postrzelenia kobiety doszło do niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Jeśli natomiast chodzi o sklep, możemy mówić o kradzieży rozbójniczej, w przypadku której grozi do 10 lat pozbawienia wolności – informuje Gleń.