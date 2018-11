Na Podhalu wspólny skipass dla 14 stacji narciarskich





Przedstawiciele 14 stacji narciarskich z Podtatrza podpisali w czwartek porozumienie uruchamiające wspólny skipass pod nazwą Tatry Super Ski. Od najbliższego sezonu narciarze, posługując się jedną kartą, będą mieli do wyboru 90 tras, w tym między innymi w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej i Witowie.

Jak wyjaśnił prezes zarządu spółki Góral Skipass Roman Krupa, kartę Tatry Super Ski będzie można kupić w nadchodzącym sezonie zimowym w dowolnej stacji objętej projektem lub przez stronę internetową. Będą funkcjonowały dwa cenniki. Wspólny cennik dla Tatry Super Ski będzie obejmował karty czasowe na jedną, dwie, cztery albo sześć godzin, a także kartę ulgową aktywną po godzinie 16-stej. Będzie można też skorzystać z karty całodziennej albo kilkudniowej.

Oprócz tego każda ze stacji, która bierze udział w programie Tatry Super Ski będzie mogła ustalać cennik lokalny, biorąc pod uwagę swoją specyfikę. Nie będzie natomiast funkcjonujących dotychczas kart w systemie punktowym.

- Wspólny skipass to wyraz naszej świadomości, że powinniśmy w mniejszym stopniu konkurować między sobą jako stacje, a w większym stopniu powinniśmy przyciągać całym regionem. Mamy na uwadze, że rozwijają się też sąsiednie regiony narciarskie. Już parę lat temu powstał karnet Góral Skipass, obejmujący kilka stacji narciarskich i to był zaczątek współpracy na większą skalę. Wspólny skipass to spore ułatwienie dla narciarzy – powiedział Krupa.

14 stacji

W planach jest dalszy rozwój projektu, zakładający dołączenie kolejnych stacji, usprawnienie komunikacji pomiędzy ośrodkami narciarskimi oraz poszerzanie współpracy pomiędzy partnerami komercyjnymi i samorządem.

Projektem objęte są następujące stacje narciarskie: Bania Ski & Fun, Kaniówka i Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej, Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, Grapa Ski i Koziniec Ski w Czarnej Górze, Jurgów Ski w Jurgowie, Harenda i Polana Szymoszkowa w Zakopanem, Stacja Narciarska Suche w Suchem, Witów-Ski w Witowie, stacje Polskich Kolei Linowych Palenica w Szczawnicy i Mosorny Groń w Zawoi oraz Bachledova Ski w Zdziarze na Słowacji.

Z uwagi na inny system rozliczeniowy do wspólnego projektu Tatry Super Ski w najbliższym sezonie nie dołączą dwie popularne stacje: Małe Ciche oraz Rusiń-Ski.