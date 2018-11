Jeleń spaceruje między turystami, je im z ręki. "To mu nie służy"





Foto: Marek / Kontakt24 | Video: Marek / Kontakt24 Jeleń zaprzyjaźnił się z turystami

Do turystów na drodze do Morskiego Oka podszedł jeleń. Zwierzę niechętnie dawało się głaskać, przyjmowało natomiast poczęstunki – kanapki i bułki. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dokarmianie dzikich zwierząt może mieć tragiczne konsekwencje dla obu stron.

Nagranie, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, powstało 11 listopada na drodze do Morskiego Oka.

Na ratunek bobrzej rodzinie. Matka z młodymi wpadła do studni, nie mogły się wydostać W lesie pod... czytaj dalej » Jak relacjonuje pan Marek, autor filmu, ludzie byli bardzo zadowoleni z obecności jelenia i był on niewątpliwą atrakcją trasy. - Jeleń wydawał się być stałym bywalcem tego miejsca, mam wrażenie, że często tam przychodzi. Śmiało chodził między ludźmi i jadł im z ręki kanapki i bułki. Musi być oswojony – mówi.

Jak widać na nagraniu pana Marka, chociaż zwierzę sięga po jedzenie, to wyraźnie unika rąk turystów. - Mimo radości z tego spotkania, ja nie dołączyłem do karmienia jelenia. Myślę, że przetworzona żywność nie służy dzikim zwierzętom, a poza tym same powinny zdobywać pożywienie – zauważa Reporter 24.

Nie wolno dokarmiać

Obawy internauty potwierdza Tatrzański Park Narodowy, którego przedstawicieli poprosiliśmy o komentarz do zdarzenia.

- Spośród wszystkich ograniczeń, jakie wprowadza się na terenach chronionych całego świata (w tym także w Tatrzańskim Parku Narodowym) najmocniej akcentowany jest zakaz dokarmiania zwierząt - podkreśla Paulina Kołodziejska z TPN.

Taki zakaz nie wziął się znikąd. - Dokarmiając zwierzęta, zazwyczaj błędnie zakładamy, że jedzą one to, co ludzie. Tymczasem dieta zwierząt, ukształtowana w toku ewolucji, zmienia się w zależności od etapu życia i pory roku. Skutkiem niewłaściwego dokarmiania jest pogorszenie stanu zdrowia. Co więcej, gdy zwierzęta przebywają w miejscach dokarmiania, stają się bardziej podatne na ataki drapieżników. Robią się też słabsze i źle znoszą trudne warunki klimatyczne, a regularnie dokarmiane, przestają się bać ludzi – wylicza Kołodziejska.

Takie działanie jest też potencjalnie niebezpiecznie dla dokarmiających - chociaż zwierze jest przyjaźnie nastawione to - jak przypomina Park - pozostaje dzikim zwierzęciem. Może się wystraszyć głośniejszego dźwięku lub gwałtownego ruchu, a wystraszone - zaatakować.