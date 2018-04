Pozostałe informacje

09:42

Odtwórz: Prezydent Duda na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej w Krakowie. "To już taki rytuał"

Prezydent Andrzej Duda przybył we wtorek rano do Krakowa, by w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej oddać hołd spoczywającej w... czytaj dalej »