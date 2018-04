Córka Zbigniewa Wassermanna kandydatką na prezydenta Krakowa





»

O jej kandydaturze mówiono od miesięcy. Dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził: Małgorzata Wasserman, w najbliższych wyborach samorządowych, powalczy o fotel prezydenta Krakowa.

Kaczyński przedstawił kandydatów PiS na prezydentów największych miast Prawo i... czytaj dalej » Kandydatka PiS z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem zrobiła aplikację i prowadziła praktykę w prywatnej kancelarii Krakowie.

Smoleńsk

Po katastrofie smoleńskiej i śmierci ojca, Zbigniewa Wassermana, prawniczka głośno wypowiadała się na temat zachodzących jej zdaniem nieprawidłowości w śledztwie. W 2015 roku w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim, który ukazał się w formie książki "Zamach na prawdę", ujawniła - jak podaje wydawnictwo - "szczegóły przesłuchania w Moskwie, w czasie którego doszło do próby zwerbowania jej przez agentkę rosyjskich służb".

Wassermann nigdy nie ukrywała swojego przekonania, że 10 kwietnia 2010 doszło do zamachu. Od początku bardzo pochlebnie wypowiadała się o działaniach komisji smoleńskiej i publikowanych przez nią ustaleniach.

- Ja tych ludzi bardzo cenię, bardzo szanuję. Mam ogromny szacunek do tego, co zrobili i co robią cały czas. To są badania w Polsce i Stanach Zjednoczonych na ogromną skalę - powiedziała w "Jeden na Jeden" w TVN24 dzień po 8. rocznicy tragedii smoleńskiej.

Posłanka chwaliła też przewodniczącego komisji, Antoniego Macierewicza. - Pamiętam, jak było nam bardzo ciężko, pamiętam jak kłamstwo było wszechobecne, bo dzisiaj już jednak jest wiele miejsc, gdzie można powiedzieć spokojnie, jak te badania przebiegają, na jakim są etapie i ja mu (Macierewiczowi - red.) nigdy nie zapomnę, ile dla tej sprawy zrobił - powiedziała Małgorzata Wassermann.

Amber Gold

W lipcu Wassermann 2016 została przewodniczącą Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Oprócz tego jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W latach 2015-2016 zasiadała w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, a między 9 a 16.12 2015 w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Do Sejmu dostała sie jako kandydatka bezpartyjna z pierwszego miejsca listy PiS w Krakowie.

Pierwsze, nieoficjalne informacje o możliwej kandydaturze Małgorzaty Wassermann pojawiły się, gdy została ona przewodniczącą komisji Amber Gold.

W październiku 2017 Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wywiadu w Radiu Zet powiedział, że PiS "na pewno wystawi w Krakowie kandydaturę żeńską" i przyznał, że z dużym prawdopodobieństwem będzie to właśnie Małgorzata Wassermann.

- Powtarzam, że Małgorzata Wassermann jest osobą, która będzie kandydatką do urzędu i w moim przekonaniu te wybory wygra, jeżeli zdecyduje się kandydować - powiedział wówczas Adamczyk.

Sama Wassermann pytana pod koniec maja 2017 w radiu RMF FM, czy zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa odpowiedziała, że "myślenie i decyzje o tym, co dalej, to na pewno jeszcze nie na tym etapie". Zaznaczyła wówczas, że do wyborów na prezydenta Krakowa jest jeszcze półtora roku i nie sądzi, "aby ktokolwiek poważnie mówił dzisiaj o jakichś kandydaturach".

Prywatnie

Nie jest zamężna, z mediami niechętnie rozmawia o swoim życiu prywatnym i pasjach. W wywiadzie dla "Polska The Times" wyznała jednak kiedyś, że uwielbia ćwiczyć na siłowni i "potrzebuje tego jak powietrza". Powiedziała też, że sama maluje sobie paznokcie, a lakierów ma cztery.

W innej rozmowie przyznała, że chociaż za piwem nie przepada, to przy odpowiedniej okazji nie pogardzi dobrym winem. I nie lubi zakupów - chyba że w sklepie kosmetycznym, gdzie "musi wszystko przeczytać, oglądnąć, dotknąć".

Z kim na liście?

Z kim Wassermann zmierzy się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa? Większość kandydatów jeszcze nie złożyła oficjalnych deklaracji. Wyjątkiem jest Konrad Berkowicz z partii Wolność, który taki zamiar zapowiedział już w sierpniu minionego roku.

Możliwe, że o piątą kadencję w krakowskim magistracie będzie ubiegał się obecny prezydent, Jacek Majchrowski. Oprócz niego w wyborach, według nieoficjalnych informacji, mogą wystartować Bogusław Sonik i Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa zapowiada, że swój start w wyborach ogłosi na pół roku przed wyborami. Czyli już niebawem.

Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią 2018 roku.