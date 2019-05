"Wstydzimy się Pani słów i działań". Podpisy ponad 1000 nauczycieli pod listem do małopolskiej kurator

Broniarz: jeżeli kurator Nowak nie sprostuje swoich słów, skierujemy sprawę do sądu

Video: tvn24

Broniarz: jeżeli kurator Nowak nie sprostuje swoich słów,...

09.05 | - Pani kurator jest znana z dosyć barwnych i mało przemyślanych wypowiedzi, chyba tylko po to, żeby media ją cytowały, być może to jedyny jej cel. To kolejna taka plugawa wypowiedź, która ma pokazać związek nauczycielstwa polskiego w złym świetle. Jeżeli pani kurator publicznie tego nie sprostuje i nie przeprosi mojej organizacji, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego - powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz.

»