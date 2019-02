Rodzice uczniów LGBT chcieli się spotkać z kurator oświaty. Domagają się przeprosin za jej wpisy w sieci

Rodzice nieheteroseksualnych uczniów chcieli spotkać się z Barbarą Nowak, małopolską kurator oświaty. Domagali się przeprosin za jej słowa. We wpisie na Twitterze stwierdziła bowiem, że "LGBT to propagowanie między innymi pedofilii".

Nauczyciele roku piszą do ministra w sprawie małopolskiej kurator. "To nie przystoi" To kolejny i... czytaj dalej » Do spotkania rodziców z kuratorką w środę nie doszło. – Kilkukrotnie dowiadywaliśmy się, czy pani kurator w środę rano będzie w swoim biurze i zapewniano nas, że będzie. Być może jednak informacja o naszej wizycie skłoniła panią kurator do zmiany planów – mówi pani Irmina, jedna z czterech matek, które odwiedziły w środę kuratorium.

Kobiety złożyły oficjalne pismo, w którym domagają się spotkania z urzędniczką. Liczą, że uda im się porozumieć z Barbarą Nowak. – Ja jestem optymistką, wierzę w drugiego człowieka i nie chcę nikogo skreślać – zapewnia.

Barbara Nowak w budzący spore kontrowersje sposób skomentowała podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+.

"Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę? CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?!" – napisała na Twitterze kuratorka (pisownia oryginalna).

- W tej deklaracji jest zapowiedź - jeden z punktów - że ma wejść do szkół wychowanie seksualne według standardów WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Każdy, kto zna ten dokument wie, że to jest propedofilski dokument - oświadczyła małopolska kurator.

Usłyszymy "sorry, Winnetou"?

Kontrowersyjny wpis małopolskiej kurator odbił się echem w Sejmie. - To jest głupota, a odpowiada za to pani minister Zalewska, która uważa że przy swoich zdolnościach organizacyjnych powinna uciec od odpowiedzialności i kandyduje do europarlamentu. Ludzi niemądrych jest zbyt dużo. Pora odsunąć ich od władzy i przywrócić normalność – stwierdził Marek Sawicki z PSL.

- Strach pomyśleć, jakie osoby nadzorują edukację naszych dzieci. Pani kurator nie ma elementarnych kompetencji do tego, żeby zajmować swoje stanowisko. Powinna zostać natychmiast zdymisjonowana – ocenia Marcin Kierwiński z PO.

"Mówię tylko o tym, co jest zagrożeniem dla dzieci". Kurator Nowak nie zamierza rezygnować Głosy krytyki po... czytaj dalej » Słowa krytyki dobiegają również ze strony polityków PiS. – To wypowiedź niezręczna, a może nawet naganna. Osoby na stanowiskach, a do takich zaliczam panią kurator, powinny bardzo uważać, a jeśli powiedzą coś złego, to od tego jest reakcja. I jeśli ta krytyka jest celna i słuszna to myślę, ze pani kurator będzie wiedziała, jak do tego się odnieść. Ja jak coś chlapnę to później mówię "sorry, Winnetou" – mówi Tadeusz Cymański.

Barbara Nowak w rozmowie z dziennikarzami oświadczyła, że rezygnować ze stanowiska nie zamierza, bo swoją funkcję wykonuje dobrze i dba o bezpieczeństwo uczniów.

List nauczycieli

Nie tylko politycy krytycznie oceniają działalność małopolskiej urzędniczki. Nauczyciele skierowali do minister edukacji Anny Zalewskiej list, w którym domagają się "stanowczej reakcji".

"Z ogromnym smutkiem i wstydem przyjęliśmy ostatnie wypowiedzi Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak, w których sugeruje ona, że podpisywanie Karty LGBT w Warszawie stanowi promocję pedofilii, a nauczanie zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ma charakter przestępczy. Za szczególnie niepokojące i groźne uważamy sytuacje, gdy słowa te padają z ust wysokiej rangi urzędniczki państwowej odpowiadającej za nadzorowanie przebiegu edukacji w Polsce" – czytamy na portalu "Głos Nauczycielski", gdzie list do minister edukacji narodowej został opublikowany.

"Jako nauczyciele doceniani i nagradzani za działalność edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, ale przede wszystkim jako osoby odpowiedzialne za kształcenie młodych Polaków, pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec treści pojawiających się ostatnio w przestrzeni publicznej, a stojących w jawnej sprzeczności z wartościami, których przestrzeganie każdy z nas ślubował" – piszą pedagodzy.

Zdaniem małopolskiej kurator LGBT to "propagowanie pedofilii" Po podpisaniu... czytaj dalej » Pod listem podpisało się kilkunastu nauczycieli, w tym 13 zdobywców nagrody Nauczyciel Roku, troje nominowanych do nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" i dwie finalistki Global Teacher Prize. Sygnatariusze domagają się "stanowczej reakcji od osób odpowiedzialnych za system edukacji w Polsce".

Deklaracja LGBT+ w Warszawie podpisana

W deklaracji wymienione zostały obszary, które w opinii społeczności LGBT+ wymagają podjęcia działań. Najważniejsze postulaty zawarte w dokumencie dotyczą między innym bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej, równouprawnienia w miejscu pracy, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej, często odrzuconych przez najbliższych.

Tekst deklaracji został przygotowany przez organizacje zrzeszające społeczność LGBT+ jeszcze przed wyborami samorządowymi. Brały w tym udział Stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza", Lambda Warszawa, Fundacja "Trans-Fuzja", Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja "Wolontariat Równości".